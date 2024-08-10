Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть захисника Петра Петрука, котрий загинув на Донеччині

Сумна звістка надійшла у Шумську громаду Тернопільщини.

8 серпня, під час важкого бою проти загарбників, загинув наш земляк Петро Степанович Петрук, 1972 року народження, житель села Обич.

Чоловік служив стрільцем-санітаром. Свій останній бій прийняв на Донеччині, виконуючи військовий обов’язок з оборони і відсічі збройної агресії ворога.

Про важку втрату повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.

“В пам’яті рідних та знайомих Петро назавжди залишиться спокійним, щирим та добрим, завжди готовим прийти на допомогу.

Вічна пам’ять та слава Герою!..

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам”, – ідеться у зверненні міського голови.

Зустріч тіла загиблого Героя відбудеться сьогодні, 10 серпня, о 12-й годині в Шумську на Площі Героїв Майдану. Поховають Захисника в неділю, 11 серпня, в селі Обич. Чин похорону розпочнеться о 13:00 год.

11 серпня в Шумській міській територіальній громаді оголошено днем жалоби.