Захищаючи Україну від ворогів, загинув мешканець села Підгора Теребовлянської громади, молодший сержант Ігор Михайлович Братковський. Воїну було 44 роки.

Життя нацгвардійця обірвалося 24 серпня 2023 року на околиці населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Внаслідок бойового зіткнення з ворогом наш земляк отримав поранення, несумісні з життям.

Ігор Братковський воював в АТО. Після повномасштабного вторгнення повернувся на війну. У нього залишилися 13-річний син Вадим, 18-річна донька Віолетта і молодший брат Василь.

Теребовлянська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого бійця.

“У цю гірку мить поділяємо Ваше горе та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави”, – ідеться у повідомленні на сторінці міської ради.

Сьогодні, 13 вересня, о 12-й годині тіло захисника зустрінуть у Теребовлі. Після цього похоронний кортеж попрямує до рідної домівки воїна. Чин похорону відбудеться наступного 14 вересня о 14-й годині.