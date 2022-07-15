Чорна звістка прийшла у Борщівську громаду. На війні загинув Герой Андрій Михальов.

Тіло бійця зустрінуть сьогодні, 15 липня, о 9-й годині у Борщеві біля церкви Верховних Апостолів Петра і Павла. Поховають бійця 16 липня.

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“У ці скорботні дні вся Борщівська міська територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині Андрія. Туга й біль переповнюють серця кожного борщів’янина, ненька-Україна втратила свого захисника.

Пам’ять про Андрія – нашого земляка, який поклав життя за мирне небо над нашою головою, завжди буде жити в наших серцях.

Герої не вмирають!!!”, – ідеться у зверненні Борщівської міської ради.

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