Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло загиблого бійця Петра Шоп’яка

Сьогодні, 15 грудня, на Тернопільщині зустрінуть з молитвою й лампадками домовину з тілом бійця Петра Шоп’яка.

Чоловік мешкав у Теребовлі. Був солдатом взводу забезпечення артилерійського дивізіону 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. 11 грудня Захисник передчасно відійшов у вічність. Про важку втрату повідомили у Теребовлянській міській раді.

Теребовлянська міська рада висловили співчуття рідним та близьким покійного.

“Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа покійного захисника знайде вічний спокій…”, – ідеться у зверненні на сторінці міськради.

Домовину з тілом бійця зустрінуть о 12-й годині (перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая в м.Теребовля).

Вічна пам’ять Герою!