Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло кулеметника, котрий загинув під Бахмутом

Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району загинув 41-річний кулеметник Володимир Дробоцький, житель села Мишківці.

Про важку втрату повідомили у Вишнівецькій територіальній громаді.

Тіло загиблого Героя зустрінуть сьогодні, 12 липня, на майдані Т. Шевченка у Вишнівці. Далі траурний кортеж попрямує до рідної домівки Захисника.

Похорон відбудеться 13 липня в церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Мишківці.

Щиро співчуваємо родині та близьким. Вічна слава Герою!