Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло Героя, котрий вважався зниклим з червня

Більше 100 днів невідомості…

Трагічна звістка прийшла у Хоростківську громаду. Офіційно підтвердилася загибель нашого жителя села Хлопівка – Володимира Бобика, військовослужбовця Збройних Сил України. Герою було 30 років.

Володимир Бобик був солдатом-гранатометником штурмової роти. 10 червня під час інтенсивного артилерійського обстрілу на Донеччині побратими втратили з ним зв’язок. Герой віддав своє життя, захищаючи Батьківщину, та вважався безвісти зниклим.

Сьогодні, 11 жовтня, о 13-й годині тіло Героя зустрінуть у Хоросткові. Маршрут пролягатиме зі сторони Гримайлова, через центр міста та у сторону села Хлопівка. Мешканців просять вийти з лампадками до центральної дороги. Чин похорону відбудеться завтра, 12 жовтня, о 12-й годині у рідному селі Захисника.

11 та 12 жовтня у Хоростківській громаді оголошено Днями жалоби.