Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло Героя, який загинув ще у вересні і був похований у Дніпрі

Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть загиблого на війні Героя Тараса Ткачука.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

“Довгою виявилась остання земна дорога чортків’янина Ткачука Тараса (04.06.1987 р.н.) – загиблого на російсько-українській війні Героя…

Загинув він ще 7 вересня минулого року внаслідок ракетного удару під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Богоявленка, що на Донеччині. Вдома у Тараса залишились матір, батько та рідний брат…

На жаль, протягом багатьох місяців не могли ідентифікувати тіло Героя, провели чимало ДНК-досліджень… І лише тепер виявили, що наш Тарас похований на Краснопільському кладовищі міста Дніпра”.

4 січня Тарас назавжди повернеться до рідного дому. Об 11 годині у Соборі верховних апостолів Петра і Павла, що у Чорткові, усієї громадою зустрінуть Героя, який віддав своє життя за свободу і волю українців.

Чин похорону розпочнеться у четвер, 5 січня, о 12 годині.