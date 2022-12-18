В боях за Україну загинув наш земляк з Кременеччини, солдат Дмитро Валерійович Абушенко.
Він захищав нашу Батьківщину на посаді навідника 1-ї аеромобільно-десантної роти військової частини А0641.
Загинув Дмитро в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, звільняючи нашу землю від московських окупантів. Про важку втрату повідомив у соцмережі Дмитро Мельничук.
Сьогодні, 18 грудня, орієнтовно о 12:00 год тіло загиблого Героя зустрінуть при в’їзді у Кременець. Після цього траурний кортеж попрямує до Майдану Волі, де духовенство звершить панахиду за загиблим. По завершенні труну з тілом бійця повезуть до рідного дому в селі Хотівка.
У понеділок о 12-й розпочнеться чин поховання Героя.
“Стільки всього повинно було бути в нього попереду, стільком мріям та планам не дано нині здійснитися.
Він ніколи не ховався від труднощів, для нього обов’язок був понад усе”, – зазначає Дмитро Мельничук.
Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Героя пережити цю втрату…
Вічна слава Герою…