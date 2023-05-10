Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло бійця, котрий загинув ще в жовтні минулого року

Ще в листопаді минулого року стало відомо про загибель у російсько-українській війні нашого земляка, матроса, мешканця Теребовлі Дмитра Івановича Грицишина. Проте лише зараз офіційно підтверджено його загибель в результаті проведення тесту ДНК.

Сьогодні тіло бійця зустрінуть на рідній землі, аби провести на вічний спочинок.

“Знову Теребовлянська громада зі слізьми та болем зустрічатиме свого сина, який віддав життя у бою з російськими окупантами за наше вільне європейське майбутнє.

Дмитро Грицищин, 02.11.1986 р. н., загинув 28 жовтня 2022 року. Військовослужбовець був навідником відділення морської піхоти 501-го окремого батальйону морської піхоти.

Теребовлянська міська рада та її голова Олег Продан висловлюють найщиріші співчуття родині з приводу героїчної загибелі бійця Дмитра Грицишина. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях”, – ідеться у зверненні Теребовлянської міської ради.

Мешканців міста просять сьогодні о 13-й годині зустріти з молитвою і лампадками домовину з тілом загиблого Героя та вшанувати його світлу пам’ять. Чин похорону відбудеться відразу після зустрічі тіла Героя та панахиди.

Вічна та світла пам’ять…