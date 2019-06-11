Закінчилася нерестова заборона виловлювати рибу на водоймах загального користування.

Як повідомили у Державному агентстві рибного господарства в Тернопільській області, відтепер всіх охочі можуть йти на «тихе» полювання. Втім, одній людині дозволено виловлювати до трьох кілограмів риби за добу.

Нерестова заборона тривала від першого квітня до десятого червня. Упродовж цього часу діяли суворі обмеження на вилов риби.

Як розповів рибалка з десятилітнім стажем Ігор Заболотний, після нересту для багатьох любителів «тихого» полювання настає плідний час за улюбленою справою. «Рибальство для мене стало не тільки захопленням, а й майже професійною діяльністю. Звісно, займатися цим найбільш ефективно виходить, коли немає нерестових заборон. Разом зі своїм сином рибалимо ледь не щодня. Пам’ятаємо, що дозволено одній людині вдень ловити до трьох кілограмів риби».

Попри завершення дії нерестових заборон, все ж у риболовлі діє ряд правил. На водоймах загального користування можна рибалити і з берега, і з човна вудками різних видів. Втім, їхня кількість не може перевищувати п’яти. Дозволене підводне полювання за допомогою гарпунних рушниць але без аквалангів. Однак для цього потрібно мати посвідчення підводного мисливця. Дітям до 16-ти років самостійно виловлювати рибу дозволяється лише з берега.

При недотриманні вимог рибальства порушники відшкодовуватимуть збитки і платитимуть штрафи. А за вилов риби електровудкою передбачена кримінальна відповідальність.

Софія Романська