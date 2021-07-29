27 липня відійшов у вічність священник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Василь Жолнович.
Священнослужитель виконував уряд пароха парафій святого Архистратига Михаїла с. Мшанець та Покрови Пресвятої Богородиці с. Дітківці Залозецького протопресвітеріату Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.
Народився священник 12 лютого 1963 року у с. Лучківці, Бродівського району Львівської області. Священничі свячення отримав 27 лютого 1988 року.
Чину ієрейського Похорону відбудеться сьогодні, 29 липня.
Архиєпископ Василій, єпископ-помічник Теодор, працівники курії, а також духовенство Тернопільсько-Зборівської архиєпархії висловлюють щирі співчуття родині покійного.
Нехай Всемилостивий Господь прийме душу о. Василя до Небесної Оселі, де всі святі і праведні спочивають.
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