Сьогодні на Тернопільщині проведуть в останню путь священника УГКЦ

27 липня відійшов у вічність священник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Василь Жолнович.

Священнослужитель виконував уряд пароха парафій святого Архистратига Михаїла с. Мшанець та Покрови Пресвятої Богородиці с. Дітківці Залозецького протопресвітеріату Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Народився священник 12 лютого 1963 року у с. Лучківці, Бродівського району Львівської області. Священничі свячення отримав 27 лютого 1988 року.

Чину ієрейського Похорону відбудеться сьогодні, 29 липня.

Архиєпископ Василій, єпископ-помічник Теодор, працівники курії, а також духовенство Тернопільсько-Зборівської архиєпархії висловлюють щирі співчуття родині покійного.

Нехай Всемилостивий Господь прийме душу о. Василя до Небесної Оселі, де всі святі і праведні спочивають.