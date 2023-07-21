Сьогодні, 21 липня, на Тернопільщині зустрінуть тіло загиблого на війні захисника Сергія Ковальчука. Воїн віддав своє життя за Україну на Донецькому напрямку.
Сергій Ковальчук мешкав у селі Івачів Долішній. Йому було 36 років.
Похоронять Воїна у рідному селі сьогодні ж.
Мешканців сіл, через які прямуватиме кортеж з тілом Героя, просять зустріти його і віддати останню шану.
“Просимо Вас відкласти клопоти і зустріти живим коридором спочилого воїна і віддати належну шану нашому Герою створити молитву за спокій його душі, розділити біль гіркої втрати із рідними, близькими.
Маршрут траурного кортежу пролягатиме через Білу – Чистилів – Плотичу – Івачів Долішній.
Чин похорону відбудеться того ж дня приблизно о 13:00 у храмі святого апостола і євангеліста Луки села Івачів Долішній.
Щирі співчуття родині загиблого!
Вічна пам’ять та слава Герою!”, – написала у соцмережі Світлана Ткачук-Маленька.