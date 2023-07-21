Сьогодні на Тернопільщині попрощаються із загиблим бійцем Сергієм Ковальчуком

Сьогодні, 21 липня, на Тернопільщині зустрінуть тіло загиблого на війні захисника Сергія Ковальчука. Воїн віддав своє життя за Україну на Донецькому напрямку.

Сергій Ковальчук мешкав у селі Івачів Долішній. Йому було 36 років.

Похоронять Воїна у рідному селі сьогодні ж.

Мешканців сіл, через які прямуватиме кортеж з тілом Героя, просять зустріти його і віддати останню шану.

“Просимо Вас відкласти клопоти і зустріти живим коридором спочилого воїна і віддати належну шану нашому Герою створити молитву за спокій його душі, розділити біль гіркої втрати із рідними, близькими.

Маршрут траурного кортежу пролягатиме через Білу – Чистилів – Плотичу – Івачів Долішній.

Чин похорону відбудеться того ж дня приблизно о 13:00 у храмі святого апостола і євангеліста Луки села Івачів Долішній.

Щирі співчуття родині загиблого!

Вічна пам’ять та слава Герою!”, – написала у соцмережі Світлана Ткачук-Маленька.