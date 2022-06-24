Сьогодні на Тернопільщині попрощаються із двома загиблими Героями

Смуток і біль не полишають нашу землю. Сьогодні на Тернопільщині попрощаються із двома захисниками, котрі віддали життя за Україну – Сергієм Петровським і Володимиром Бойком.

Сергій Петровський помер 20 червня від вогнепального поранення. Тіло чоловіка зустріли вчора у Ланівцях якраз у той час, коли лунали сирени повітряної тривоги.

34-річний прикордонник був призваний на військову службу наприкінці березня і відтоді вірно та відважно захищав Україну.

Без батька залишилися двоє діток, без чоловіка – дружина, без сина – старенька матір.

Поховають Героя сьогодні о 10-й годині у рідному селі – Вишгородку.

Ще одного Героя – Володимира Бойка – оплакують на Збаражчині. Чоловік був розвідником. Загинув 19 червня внаслідок осколкового поранення поблизу Краматорська.

Він був учасником АТО, з початком повномасштабного вторгнення російських загарбників просився знову на фронт, але потрапив туди лише у травні.

У бійця залишилися мати і сестра. Якби не ця безглузда війна, Володимиру незабаром виповнилося б 28 років.

Чин похорону Героя відбудеться у селі Івашківці. Початок – об 11 годині.