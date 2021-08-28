Сьогодні на одній з вулиць Тернополя обмежать рух транспорту

28 серпня з 10.00 до 12.00 год. буде обмежено рух транспорту на вул. Князя Острозького.

Про це повідомляють у міській раді.

“У зв’язку із проведенням Урочистої Літургії у церкві Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня з 10:00 до 12:00 год. буде тимчасово обмежено рух транспорту у Тернополі на вул. Князя Острозького.

Просимо учасників дорожнього руху із розумінням поставитися до даної ситуації та завчасно обирати маршрути руху.

Нагадаємо, 28 серпня у Тернополі відзначатимуть свято Успіння Пресвятої Богородиці та День міста. З програмою святкування можна ознайомитися тут”, – зазначають у мерії.