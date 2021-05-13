Сьогодні на деяких вулицях Тернополя буде обмежено рух транспорту

Сьогодні, 13-го травня, у зв’язку з проведенням фінального поєдинку Кубку України з футболу на деяких вулицях міста буде частково обмежено рух автотранспорту з 16:00 години та до завершення заходу.

Патрульні забезпечуватимуть дотримання водіями тимчасових обмежень руху транспорту на вул. Клінічній, вул. Романа Шухевича, від вул. Веселої в сторону просп. Степана Бандери, вул. Парковій від вул. Зеленої в сторону вул. Р. Шухевича, окрім спецтранспорту, та на вул. Коцюбинського для усіх тернополян, окрім мешканців, які проживають на вказаних вулицях.

Для того, щоб перегляд матчу був комфортним і безпечним, поліцейські забезпечуватимуть дотримання громадського порядку та безпеки під час проведення матчу.