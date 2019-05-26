Сьогодні, 26 травня, на Тернопільщині відзначають день міста Кременця.

З цієї нагоди у райцентрі відбудеться чимало заходів.

Святкування розпочнеться о 14.30 урочистою ходою, яка завершиться молебнем біля пам’ятника Шевченку. О 16-й годині розпочнеться святковий концерт за участю зірок української естради.

Окрім того, упродовж дня у місті проходитимуть спортивні змагання. Зокрема, чемпіонат із стрибків на лижах, змагання з регбі, армрестлінгу і футболу.

Гостей заходу частиватимуть стравами козацької кухні, розважатимуть лицарі та живі скульптури. Не залишаться без розваг і діти.

Масові гуляння завершаться вогняним шоу і святковою дискотекою.