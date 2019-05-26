Сьогодні, 26 травня, на Тернопільщині відзначають день міста Кременця.
З цієї нагоди у райцентрі відбудеться чимало заходів.
Святкування розпочнеться о 14.30 урочистою ходою, яка завершиться молебнем біля пам’ятника Шевченку. О 16-й годині розпочнеться святковий концерт за участю зірок української естради.
Окрім того, упродовж дня у місті проходитимуть спортивні змагання. Зокрема, чемпіонат із стрибків на лижах, змагання з регбі, армрестлінгу і футболу.
Гостей заходу частиватимуть стравами козацької кухні, розважатимуть лицарі та живі скульптури. Не залишаться без розваг і діти.
Масові гуляння завершаться вогняним шоу і святковою дискотекою.