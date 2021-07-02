Як ми повідомляли, сьогодні відбудеться загальноміське свято “Випускник — 2021”, під час якого усі випускники шкіл Тернополя пройдуть урочистою ходою центральними вулицями нашого міста.

Патрульна поліція звертає увагу водіїв, що на час проведення урочистої ходи та з метою забезпечення руху святкової колони, з 14:30 до 16:00 год, буде тимчасово обмежений рух транспортних засобів на ділянці від перехрестя вул. Руської — Г. Танцорова до перехрестя вул. Слівенської — Є. Коновальця (через проспект С. Бандери).

“Просимо вас заздалегідь спланувати свій маршрут”, – звертаються правоохоронці до водіїв.