На гребному каналі Тернопільського ставу цими вихідними відбувся «Кубок міського голови Тернополя з лову риби фідером».

Серед 40 спортсменів з Тернополя, Тернопільської області, а також зі Львова, Івано-Франківська та Волині, перемогу здобули:

– I місце – Луцишин Тарас (м. Тернопіль);

– ІІ місце – Волков Юрій (м. Львів);

– ІІІ місце – Камінський Юрій (м. Львів).

«Дякую усім ініціаторам, організаторам, меценатам та учасникам змагань з лову риби та щиро вітаю переможців Кубку, – відзначив міський голова Сергій Надал. – Я вважаю, що подібні заходи розвивають риболовний спорт у нашому місті, а Тернопільський гребний канал має стати місцем проведення багатьох першостей».