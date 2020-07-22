«Кубок західного регіону» зібрав любителів риболовлі у Козові. Позмагатися приїхали 22 команди з різних населених пунктів західної України.

На турнір прибули рибалки зі шести областей. Сприяла тихому полюванню погода, – зазначив співорганізатор змагань Роман Стрілецький. Першість виборола команда з Івано-Франківська.

«Попри всі передбачення синоптиків, чудова погода, активна рибка, дружня, спортивна атмосфера супроводжували ці змагання. У запеклій боротьбі “випадкову”, з їх слів, перемогу отримала команда з Івано-Франківська “Feeder Sport”, друге та третє місце також за командами з Івано-Франківська – “Ravens” та “Feeder Sport -2”. Лідери в особистому заліку – Ігор Веселовський, Андрій Бичко, Любомир Романів».

Турнір тривав протягом двадцяти шести годин. У кожній команді змагалося по двоє рибалок, які могли використовувати два фідери з одним гачком.

Попереду у любителів риболовлі – змагання з ловлі поплавцевою вудкою. Турнір відбудеться першого серпня.

Софія Романська