Рибалки з п’ятьох областей випробовували вдачу на Тернопільщині

Впродовж двох днів, 10 та 11 липня, на Тернопільщині тривав чемпіонат області з рибальства “Спінінг берег”.

Про це Суспільному повідомив голова Тернопільської обласної федерації риболовного спорту Роман Стрілецький.

За його словами, окрім місцевих, на чемпіонат приїхали учасники з Чернівецької, Житомирської, Хмельницької та Рівненської областей. Зареєструвалося 11 команд.

“Цей чемпіонат проводили вздовж прибережної зони річки Збруч, що поблизу Скали-Подільської”.

Суддя національної категорії Віталій Рюмін розповів, що кожна команда складалася із трьох учасників.

“Територія змагань ділиться на сектори, потім відбувається жеребкування, кожен із учасників має пройти всі три сектори – А, В, С. Переможців визначають за спортивною системою, де бали з кожної зони сумуються. Якщо, наприклад, кількість балів однакова, то переможця визначають за вагою виловленої риби”.

За словами секретаря чемпіонату Сергія Копчака, кращих рибалок визначали у командному та особистому заліку.

“Серед команд перше місце посіла збірна команда Чернівецької та Тернопільської областей під назвою “Maclaren crazy fish”, друге зайняла команда “Нестримні” з Хмельниччини, а третє “Заробітчани-патріоти” із Чернівецької області”.

В особистому заліку першим став Юрій Романюк, якому вдалося зловити майже три кілограми риби. На другому місці Василь Савчук, його улов – 1 кг 632 г. Третє місце виборов Артем Швець, він зловив 1 кг 133 г риби.

“Впродовж двох днів клювала щука, окунь та судак. Найстаршому учаснику нашого чемпіонату Олександру Зінчуку 57 років, а наймолодшому Артему Соколу 14 років”, – розповів Сергій Копчак.

За правилами спортивних змагань, усю виловлену рибу після зважування відпускають назад у водойму.

Голова Тернопільської обласної федерації риболовного спорту Роман Стрілецький повідомив що такий чемпіонат проводять щороку.