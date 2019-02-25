Рибалки “окуповують” береги тернопільського ставу. ВІДЕО

25/02/2019 Розмір тексту:

У Тернополі рибалки незаконно зводять вимостки у прибережній зоні ставу.

Відповідні фото опублікував у Фейсбуці Олег Базар.

Він зауважив, що такі дії є незаконними.

“Тернопільський став, ось що відбувається вреалі з береговою лінією за зимовий період. Ті, хто це роблять, певно думають, що вони нікому і нічому не завдають шкоди, або ж скоріше, не думають взагалі. В любому випадку, якщо хто не знає, такі дії протизаконні, і це є нічим іншим, як вже незаконне зведення чогось на кшталт гідроспоруд (звісно є автоматичним засміченням берегової лінії). Потрібно негайно якось боротися, бо якщо раніше били дерев’яні палі, і хоч регулярно зривало кригою ці пірсики, то тепер б’ють металеві, скоро, вочевидь почнуть бетонні бити. Небайдужі поширюйте!!!” – написав тернополянин.