Рибалки на тернопільському ставі “наловили” майже два десятки штрафів

02/02/2019 Розмір тексту:

17 порушень природоохоронного законодавства задокументувала муніципальна інспекція Тернопільської міської ради. В основному порушення стосувалися вилову риби на території зимувальних ям.

Як повідомили у муніципальній інспекції міської ради, на водних об’єктах Тернополя регулярно проводять рейди та перевірки. За їхніми результатами, понад сімнадцять порушників сплатять штрафи.

«Муніципальна інспекція Тернопільської міської ради продовжує здійснювати перевірку щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства на водних об’єктах Тернополя. Зокрема, впродовж минулого тижня під час чергових рейдів інспекторами управління було виявлено 17 порушень природоохоронного законодавства – вилов риби на території зимувальних ям. На порушників оформлено адміністративні протоколи за ст. 85 ч. 3 КУпАП».

Карають рибаків за порушення правил власної безпеки. Зокрема, за відсутність рятувальних жилетів, на 5 порушників оформлено адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП. Їм доведеться сплатити штрафи від 340 до 1360 грн.

Нагадаємо, відповідно до правил благоустрою міста Тернополя, під час перебування на льоду кожний рибалка повинен мати з собою рятувальний жилет та лінь довжиною 15-20 метрів з петлею на одному кінці і вантажем вагою 400-500 г на іншому кінці.

Софія Романська