Відповідно до нових Правил любительського та спортивного рибальства з 15 лютого по 31 березня 2023 року встановлюється заборона на вилов щуки в Тернопільській області.

Про це повідомляє Тернопільський рибоохоронний патруль.

Щука – бажаний вилов для рибалок-аматорів, а її лов – захопливе заняття. Але є періоди, коли цей вид перебуває під особливою охороною. Тому в Україні вперше вводиться заборона на лов щуки. Охоронні заходи пов’язані з початком нересту цього виду. Щука йде на нерест раніше інших риб, оскільки вона не така вимоглива до прогріву води, а іноді нереститься навіть під кригою.

Водночас звертаємо увагу, що за незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить – 3 468 грн.

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27-70-34 та (097) 427-85-95.

Нагадуємо рибалкам також і про заборону вилову риби на зимувальних ямах яка діятиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2023 року. З переліком та межами зимувальних ям Тернопільської області можна ознайомитись детальніше за посиланням.