Рибалка впіймав у Дністрі унікальну рибину. ФОТО

04/03/2019 Розмір тексту:

Велетенського жереха впіймав у Дністрі, біля Заліщик, Василь Білокінський.

Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у ФБ, оприлюднивши фото трофею.

“Сьогодні екзамен по ловлі на Дністрі здав на 4-ку. Джиговий #жерех це щось. Власне на берег було доставлено 3 екземпляри. А ще сходи і клюваки. Неймовірний день!”, – написав рибалка.