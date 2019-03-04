Рибалка впіймав у Дністрі унікальну рибину. ФОТО

04/03/2019 0
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Велетенського жереха впіймав у Дністрі, біля Заліщик, Василь Білокінський.

Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у ФБ, оприлюднивши фото трофею.

“Сьогодні екзамен по ловлі на Дністрі здав на 4-ку. Джиговий #жерех це щось. Власне на берег було доставлено 3 екземпляри. А ще сходи і клюваки. Неймовірний день!”, – написав рибалка.

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