Рибалка впіймав у Дністрі унікальну рибину. ФОТО
04/03/2019 0
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Велетенського жереха впіймав у Дністрі, біля Заліщик, Василь Білокінський.
Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у ФБ, оприлюднивши фото трофею.
“Сьогодні екзамен по ловлі на Дністрі здав на 4-ку. Джиговий #жерех це щось. Власне на берег було доставлено 3 екземпляри. А ще сходи і клюваки. Неймовірний день!”, – написав рибалка.
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