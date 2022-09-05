Риба потягла у воду: на Тернопільщині під час риболовлі загинув чоловік

На місцевому ставку втопився житель Шумська, 1966 року народження. Нещастя трапилося 3 вересня близько 7 ранку.

За словами очевидців, чоловік прийшов на риболовлю, але риба потягнула вудочку і потерпілий зайшов у воду за нею. Проте на берег не повернувся. Рибалки, які перебували поруч, почули, що чоловік щось крикнув і після цього його тіло пішло під воду. Вони кинулися на допомогу й витягнули потерпілого на берег.

Чоловіки викликали швидку та поліцейських. Медики констатували смерть чоловіка. Судово-медичний експерт, який оглядав тіло, слідів насильницької смерті не виявив. Шумчанин був тверезий, а ймовірна причина нещастя, серцевий напад і як результат – утоплення.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із ст 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Остаточна причина смерті стане відома після проведення експертизи.