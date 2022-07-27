Парфуми — це наче візитівка: носіть один і той самий аромат, і люди будуть асоціювати вас саме з ним. Це невидимий, але невіддільний елемент стилю. Впевненість, шарм, індивідуальний характер — ось які риси можна підкреслити завдяки вдало підібраному запаху. Головне — позбутися деяких упереджень, інакше вам загрожує розчарування.

1. Ванна кімната підходить для зберігання парфумованої води.

Через підвищену температуру й надмірну вологість протягом певного часу запах зміниться. Ні, не зіпсується, але стане інакшим. Улюблені парфуми краще тримати в оригінальній коробці, у сухому прохолодному місці.

2. Щоб обрати аромат, можна користуватися паперовими тест-смужками.

Опинившись на шкірі, ароматичні сполуки вступають з нею в реакцію й розкриваються повною мірою. Одна й та сама парфумована композиція буде звучати неоднаково на двох людях. Тому ніякого паперу, якщо тестуєте, то тільки на собі.

3. Достатньо розпилити рідину перед собою та пройти крізь цю ароматну хмарину.

Якраз навпаки. По-перше, крапельки рідини осядуть на одяг, отже, звучатимуть не так, як на шкірі. По-друге, на тілі існують т. з. точки пульсу, де кров’яні судини розташовані максимально близько до шкіри. Це згин ліктя, за вухом, коліно, зап’ясток. Наносьте

чоловічі парфуми туди, аромат розповсюджуватиметься рівномірно. Можна нанести кілька крапель на шию та груди.

4. Туалетну чи парфумовану воду потрібно розтирати на шкірі.

Навпаки, робити цього не варто. Через тертя порушується життєвий цикл аромату, ноти розкриваються непослідовно, ефірні олії випаровуються завчасно, отже, погіршується стійкість.

5. Парфуми та одеколон — це одне й те саме.

Насправді різниця є, вона визначається концентрацією ароматичних олій. Залежно від цього показника розрізняють:

парфуми — 20–30%;

парфумована вода — 15–20%;

туалетна вода — 10%;

одеколон — 3%.

Від цього залежить, як довго букет триматиметься на шкірі.

6. Усі парфуми однаково сильні.

Насправді це визначається концентрацією ефірних олій. Чим їх більше, тим композиція потужніша. А чим потужніша, тим менший об’єм рідини вам знадобиться.

7. Чим сильніший аромат, тим краще.

Обираєте між одеколоном і парфумованою водою? Ви будете пахнути приємніше не через високу концентрацію ефірних олій. Оптимальний варіант — спробувати всі форми випуску компанії на шкірі та визначитися, яка подобається більше.

8. Парфум пахне однаково увесь день.

Такі варіанти дійсно існують (це лінійні аромати). Проте більшість представлених на ринку композицій розкривається послідовно. Саме ця властивість свідчить про високу якість товару.

9. Чим дорожчий товар, тим він кращий.

Не завжди. Іноді бюджетні аромати тримаються краще за дизайнерські, і вам не доведеться переплачувати за бренд. І все ж таки, обираючи парфум, відштовхуйтеся від своїх уподобань.