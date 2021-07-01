30 червня внаслідок негоди в с.Урожайне Мельниця-Подільської ТГ Чортківського району, поривом вітру, частково зняло покриття з двохповерхової будівлі на площі орієнтовно 66 м. кв., де розміщена сільська рада, укрпошта та початкова школа. Загальна площа будівлі 190 м. кв.

Як повідомили у ДСНС, пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не залучались.

Гроза – це завжди небезпечно. Перш за все потрібно навчитися передбачати наближення грози і в такому випадку краще утриматися від поїздок в ліс, поле або до водойми, бажано не віддалятися далеко від дому. якщо чутні далекі гуркіт грому і видно спалахи блискавки, то визначити приблизну відстань до місця грозової активності можна по проміжку часу між спалахом блискавки і першим гуркотом грому.

Блискавка небезпечна тоді, коли за спалахом тут же слід гуркіт грому, тобто грозову хмару знаходиться над вами, і небезпека удару блискавки найбільш вірогідна. Ваші дії перед грозою:

не виходити з дому, закрити вікна, двері і димарі, подбати, щоб не було протягу, який може залучити кульову блискавку.

під час грози не палити піч, оскільки дим, що виходить з труби, має високу електропровідність і вірогідність удару блискавки зростає;

під час грози подалі триматися від електропроводки, антен, вікон, дверей і всього іншого, пов’язаного з зовнішнім середовищем. Не стояти біля стіни, поряд з якою росте високе дерево;

телевізор, всі електроприлади відключити від мережі, не користуватися мобільним телефоном (особливо важливо для сільської місцевості);

під час прогулянки сховатися в найближчому будинку.

Особливо небезпечна гроза в полі, тому при пошуку укриття віддайте перевагу металевій конструкції великих розмірів або конструкції з металевою рамою, житлового будинку або іншої будівлі, захищеної блискавковідводом.

якщо немає можливості сховатися в будівлі, не треба ховатися в невеликих господарських спорудах, під одинокими деревами;

не перебувати на височині і відкритих незахищених місцях, поблизу металевих або сітчастих огорож, великих металевих об’єктів, вологих стін, заземлення блискавковідводу;

за відсутності укриття лягти на землю, при цьому перевагу слід віддати сухому піщаному грунту, віддаленого від водойми;

якщо гроза застала вас у лісі, необхідно сховатися на низькорослій ділянці. Не можна ховатися під високими деревами, особливо соснами, дубами, тополями. Краще перебувати на відстані 30 м від окремого високого дерева.

Зверніть увагу чи немає поруч дерев, раніше уражених грозою, розщеплених. Краще триматися в такому випадку подалі від цього місця – велика кількість уражених блискавкою дерев свідчить, що грунт на даній ділянці має високу електропровідність, і удар блискавки в цю ділянку місцевості досить імовірний.

ймовірність попадання блискавки в конкретне дерево прямо пропорційна його висоті;

під час грози не можна перебувати на воді і біля води – купатися, ловити рибу. необхідно подалі відійти від берега;

в горах відійдіть від гірських гребенів, гострих піднімаються скель і вершин. При наближенні грози в горах потрібно спуститися якнайнижче. Металеві предмети альпіністські гаки, льодоруби, каструлі, зібрати в рюкзак і спустити на мотузці на 20-30 м нижче по схилу;

під час грози не займайтеся спортом на відкритому повітрі, не бігайте, бо вважається, що піт і швидкий рух «притягує» блискавку;

якщо вас захопила гроза на велосипеді або мотоциклі, припиніть рух і перечекайте грозу на відстані приблизно 30 м від них;

якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його залишати. Необхідно закрити вікна і опустити автомобільну антену. Рухатися під час грози на автомобілі не рекомендується, тому гроза, як правило, супроводжується зливою, що погіршує видимість на дорозі;

при зустрічі з кульовою блискавкою зберігайте спокій і не рухайтеся. Не потрібно наближатися до неї, торкатися її чим-небудь, тому що може статися вибух. Не слід і тікати від кульової блискавки.