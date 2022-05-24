«Русскій воєнний корабль…всьо!» – поштову марку під такою назвою погасили у Тернополі. Випустили її двома номіналами – внутрішнім та міжнародним.

Поштова марка присвячена знищенню флагмана чорноморського флоту рф «Москва». Це вже друга марка на таку тематику. Від виходу першої минуло 40 днів. Автор марок художник Борис Грох.

«На марці зображений український військовий на фоні затонулого корабля рф. Також у рамочці зафіксована дата – 14.04.2022. Це саме день потоплення флоту «Москва». Вже сьогодні було чимало охочих отримати цю марку. Під час її створення ми врахували побажання філателістів. Друга марка відображає динаміку історії російського корабля. Ми намагалися задовольнити запити», – каже директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин.

Отже, поштова марка «Русскій воєнний корабль…всьо!» – наразі у вільному доступі. Під відділенням «Укрпошти» у Тернополі люди на кілька годин займали чергу, щоб купити оригінальну марку. Нині придбати її можуть всі охочі. Загалом Укрпошта випустила попередньо п’ять мільйонів марок, 1,5 мільйона планують продати через інтернет.