В казино рулетка онлайн – це відмінне рішення для тих, хто любить традиційні азартні розваги і при цьому не поспішають відвідувати наземні заклади. Щоб отримати не лише задоволення, але і цілком реальний виграш, обирайте надійне казино, наприклад це: https://www.favbet.ua/uk/casino/roulettes/. Існує багато варіацій онлайн рулетки та суттєві переваги над наземними закладами. Всі деталі розглянемо далі.

Варіації рулетки

Існує декілька варіантів рулетки онлайн в яких дещо відрізняються правила та є свої особливості. Варто розглянути найпопулярніші з них.

Американська рулетка

Це один з найпопулярніших варіантів, яким віддає перевагу велика кількість гемблерів. Ключова особливість в тому що колесо має не лише зеро, але і подвійне зеро, вони розміщені поруч. Якщо прагнете грати в рулетку онлайн саме американську, то враховуйте, що наявність додаткового зеро підвищує шанси казино, що робить процес ще більш азартним.

Європейська рулетка

Даний вид рулетки також користується попитом, адже має номери від 1 до 36, а також один нуль. Ставки можна робити лише на одне число, скупчення, колір, парне/непарне. В європейській рулетці можна досить просто навчитись грати.

Французька рулетка

Загалом дуже схожа на європейську, але є певні відмінності, а саме:

правило «la partage». За ним гравець має змогу повернути половину ставки в тому разі, якщо вона була зовнішньою, а м’яч приземлився в нулі;

правило «en тюрма». Зможете повернути свої ставки при умові рівної ставки на гроші і потрапляння м’яча в нульову кишеню.

Міні рулетка

В казино рулетка такого типу має більш компактніший вигляд, адже в ній представлені номери від 1 до 12, та лише один нуль. Це дає більшу ймовірність що ставка зіграє.

Рулетка з живим дилером

В багатьох казино рулетка онлайн запропонована і у такому вигляді. Суть її в тому, що розіграш проводиться дилером в прямому ефірі та транслюється. За процесом спостерігають гравці, які зробили ставки. Їх в кожному розіграші може бути дуже багато.

Суть та правила стандартні, а головна особливість в тому, що гратимете практично як в реальному казино. Розіграші проводяться кожні 3-5 хвилин, тому довго чекати не потрібно.

Основні переваги онлайн рулетки

Онлайн рулетка – популярна гра в Україні, доступна велика кількість різноманітних варіацій. Гравці можуть вибрати європейську та американську рулетку, а також інші популярні варіанти, такі як міні-рулетка, рулетка з кількома колесами та інші. Гравці також можуть вибрати грати безкоштовно або на реальні гроші. В Україні онлайн-рулетка регулюється Національним банком України і вважається азартною грою. Додаткову інформацію можна отримати на сайті Національного банку України (https://bank.gov.ua/) та Законі України про азартні ігри (https://www.epravda.com.ua/publications/2020/08/17/664072/).

Онлайн рулетка на гроші в Україні – це значно краща альтернатива наземним казино, принаймні в сучасних умовах. Основні переваги та відмінності:

зручні умови. В рулетка онлайн безкоштовно грати чи на гроші, обирати лише вам. До того ж, маєте змогу переконатись в законності діяльності казино, просто перевіривши ліцензію. Для запуску автомату чи відвідування лайв-казино достатньо зареєструватись в закладі та поповнити рахунок;

практика. В форматі демо представлені рулетки різного типу, в тому числі ті, що описані вище. Не витрачаючи власні кошти, можете попрактикуватись та оцінити, наскільки вам підходить цей тип азартної розваги;

швидка гра. Який би варіант не обрали – розіграш проводиться за декілька хвилин.

Звичайно, в онлайн форматі значно більше можливостей. Отримуєте доступ до великого асортименту рулеток не виходячи з дому, але пам’ятайте про те, що потрібно правильно обрати заклад, і тоді у вас будуть більші шанси на виграш.