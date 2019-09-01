«Руки щастя» – такий проект реалізовують на Тернопільщині, що спрямований допомагати матерям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Проект діє завдяки підтримці благодійників із-за кордону.

Як повідомив керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко, завдяки підтримці меценатів з Іспанії, 10 матерів на Тернопільщині отримали побутові речі.

«Дякуємо щиро греко-католицькій церкві м. Мадрид «Virgen buen suceso», о. Івану Липці, о. Володимиру Нейлюку, п. Лілії Беркетікеті, парафіянам греко-католицької церкви «Arguelles», «Getafe», «Alcala de Henares» за добру місію і підтримку такого важливого проекту! Так, матері змогли отримати такі речі: кухонний набір, каструлі, 2 холодильники, 1 пральну машинку, 1 ліжко-диван, набір рушників, ковдри пухові, набір постільної білизни, подушки, нижню білизну дитячу, шкарпетки, дитячі бодіки, рюкзаки шкільні. А також канцелярію (кольорові олівці, прості олівці, фломастери, кольоровий папір, альбоми, фарби для малювання, гумки стиральні). Направду, така підтримка теж потрібна для того, щоб збереглась сім’я».

Додамо, у Тернополі потребуючим матерям радять не залишатися на одинці зі своїми проблемами, а шукати допомоги у благодійних фондах.

Софія Романська