Колишній чиновник впевнений, що «Володимир Олександрович саме той президент, котрий змінить країну на краще».

Звільнений з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Сопель прокоментував свою відставку, передає Главком.

Відповідний допис він розмістив на своїй Facebook-сторінці.

«Написав заяву про відставку з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Щиро дякую президенту України Володимиру Зеленському за високу довіру. Впевнений, що Володимир Олександрович саме той президент, котрий змінить країну на краще. Дякую усім, хто вірив в мене та не піддавався інформаційним та політичним маніпуляціям. Рухаємось вперед!», – написав Сопель.

Як відомо, у суботу, 22 лютого, президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля за власним бажанням у зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки.

Написав заяву про відставку з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.Щиро дякую Президенту… Опубліковано Ігором Сопелем Субота, 22 лютого 2020 р.

Читайте на цю тему:

Президент звільнив Сопеля. Причини та наслідки