Від 15-го до 25-го травня на перехресті вулиць Івана Мазепи — Львівської — Бережанської — Максима Кривоноса проводять ремонт дорожнього покриття.

Тернопільські патрульні наголошують, що у зв’язку з цим ускладнено рух транспорту.

На місці проведення робіт встановлено тимчасові дорожні знаки відповідно до погодженої схеми організації дорожнього руху.

“Слідкуйте за дорожньою обстановкою, не порушуйте вимог дорожніх знаків, не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Врахуйте зазначену інформацію під час планування маршруту своєї поїздки”, – звертаються патрульні.