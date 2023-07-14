Рух громадського транспорту на вулиці Соломії Крушельницької поступово відновлюється.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Попередньо автобуси, які мали їхати за зміненими маршрутами будуть працювати відповідно до звичних розкладів руху та маршрутів.

Раніше у міськраді анонсували, що сьогодні, 14 липня, громадський транспорт не курсуватиме через вул. Крушельницької. Це пов’язано із тим, що на межі вулиць Замкова-Грушевського-Крушельницької (в районі «Ромашки») утворилося провалля. Дане місце огороджене, працюють відповідні служби для ліквідації пошкодження дорожнього покриття.