Підакцизної продукції на суму понад 400 тисяч гривень виявили співробітники Теребовлянського відділення поліції у господарстві жителя одного із сіл Микулинецької селищної громади. Чоловік займався реалізацією фальсифікованих горілчаних напоїв та цигарок.

Здійснюючи комплекс заходів по боротьбі із незаконним обігом тютюнових і алкогольних виробів, дільничні офіцери отримали інформацію про те, що 43-річний чоловік зберігає вдома спирт, який використовує для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів. Повідомлення підтвердилося.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у нього три з половиною тонни спирту, понад 450 пляшок горілчаних напоїв різних торгових марок, 120 літрів спиртосуміші, розлитої у пластикові пляшки, підроблені марки акцизного податку, етикетки, порожню тару та корки. Окрім цього, в господарстві чоловіка знайшли більше 700 пачок цигарок без марок акцизного збору.

Зразки вилученої продукції направлені для проведення експертного дослідження. Правоохоронці встановлюють шляхи її походження.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 204 (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Теребовлянська місцева прокуратура.