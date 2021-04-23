Розтрощені та перевернуті автомобілі, відірвані колеса та автозапчастини, що розкидані по дорозі — наслідок автопригоди, яка трапилась вчора неподалік «кільця» біля Микулинців на відрізку Теребовля — Тернопіль.

На місці події опинилися журналісти сайту «Тернополяни», які одні з перших побачили все на власні очі та поспілкувалися із свідками події.

Загалом постраждало три автомобілі, два з яких зазнали серйозних ушкоджень. На щастя, у ДТП немає жертв — усі живі і здорові. За словами очевидців, два автомобілі зіткнулися лоб-в-лоб під час здійснення водієм легківки маневру обгону. Він не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом.

Через аварію на цьому відрізку автошляху тимчасово був заблокований рух транспорту. Зараз його вже помалу відновлюють. Люди викликали медиків та поліцію. Деталі автопригоди встановлюються.

Детальніше — сюжеті: