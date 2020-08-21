Слідчі територіального управління ДБР повідомили про підозру директору центральної філії Державного підприємства МВС України у м. Київ у привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні (ч. 2, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідолмяє прес-служба прокуратури області.

За даними слідства, у 2018 році директор підприємства уклав з Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області, в особі заступника начальника ГУНП, 2 договори про надання послуг із оновлення та технічної підтримки програмного забезпечення. Посадовець вніс неправдиві відомості до актів приймання послуг. Експертизами встановлено, що вказані у договорах оновлення та супровід програмного забезпечення не надавались, хоча гроші за них перерахували.

На підставі підроблених документів столичне підприємство незаконно отримало кошти з бюджету на суму 396 тис грн.

Нагадаємо, за фактом розтрати бюджетних коштів та службового підроблення у червні цього року повідомлено про підозру заступнику начальника Головного управління Нацполіції у Тернопільській області.