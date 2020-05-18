Щороку третьої неділі травня в Україні відзначають день пам’яті жертв політичних репресій.

У Тернополі біля історико-меморіального музею політичних в’язнів та репресованих, де колись знаходилося приміщення КДБ, відбулися урочистості. Жителі краю вшановували пам’ять борців за незалежність України.

У західній Україні в період 1939-1941 років було розстріляно і замордовано понад 60 тисяч осіб, близько мільйона людей депортовано, – розповів старший науковий співробітник Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів Ігор Олещук. Загалом репресій зазнала десята частина населення заходу.

“На Тернопільщині було 30 районних відділів НКВС. У всіх відділах НКВС розстрілювали і мордували людей. За даними Національної академії наук, у 1939-1941 роках в Західній Україні було репресовано 10 відсотків населення. Ці в’язні були розстріляні без суду і слідства. Ми зберегли українську ідею, не дали знищити український народ. Наші повстанці боролися до останнього, тиснули на Радянську державу, яка у 91-му році розвалилася”.

Представники громадськості поклали квіти до меморіальної дошки жертвам політичних репресій.

Софія Романська