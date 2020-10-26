У Тернополі стався черговий гучний скандал із перевізниками.

Водій маршруту №15 з номерним знаком ВО0909АА обізвав пасажирку “стукачкою” за проханням надати білет. Про це розповідають очевидці події, пише Галас.

На прохання видати чек, кермувальник почав в агресивній формі запитувати, для чого пасажирці квиток. Потім заявив, що через таких “стукачів” і “активістів” у нього розстріляли всю сім’ю. Далі продовжив свою риторику про те, що таким людям “взагалі не місце”. Цікаво, що на інформаційному стенді всередині транспорту відсутні будь-які дані про номерний знак та прізвище водія.

До слова, водій маршруту №15 з номерним знаком ВО0909АА уже неодноразово попадав в центр скандалу: кілька років тому він побився з іншим учасником руху.

Ми нагадуємо пасажирам про необхідність брати квиток, лише так громадський транспорт Тернополя матиме змогу розвиватися та покращувати якість перевезень.