Трагічно обірвалося життя молодого захисника з Тернопільщини.

Гірку звістку повідомили побратими та друзі Героя, передає видання Тернополяни.

“Знову чергова втрата для Чортківської громади Шляхтич Костянтин . Загинув воїн який ніколи не говорив слова ні , на рахунку якого сотні знищених ворогів , таким рахунком мало хто міг похвалитися , навіть хто має звання героя . Спочивай друже – побратим в царстві Божому , пам’ять про Костю (Костиль) буде допоки битись серце .Важко коли ідуть воїни на яких міг покластися , які не підведуть . Схили голову моя Україна ще один син пішов до небесного Батька . Господи тільки ти знаєш скільки їх вже пішло і скільки має піти , ти Батько знаєш за що ми страждаємо , за які гріхи”, – написав військовий Тарас Михальчук.

Слова співчуття написала і колишня журналістка, на очах у якої ріс Костя.

“Костя Шляхтич молодший за мене, то й на моїх очах зростав і дорослішав зі своїми втратами. Костя був дуже чуйною і доброю людиною. До нього можна було звернутися за допомогою. І отримати її. Він і сам пропонував допомогу, як рік тому родині загиблого побратима. А через рік вдова його побратима втішає його єдину сестру Таню. Костя виріс у затишному селі, що і я. Про це село ніколи не чули в раші, зрештою, путін теж не чув. Але вони вбили Костю, за яким плаче все село… Костя хотів допомогти побратимові… Його застрелили зблизька замість того, щоб взяти у полон. Його тіло не віддають. Вони ті, хто заслуговують більшої ненависті, аніж отримують. Вони ті, хто заслуговують на більше, аніж смерть”, – відзначила Любов Лазука.

Співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою.