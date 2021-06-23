За фактами двох нещасних випадків, які трапилися за останній тиждень під час викоання земельних робіт, проводять спеціальні розслідування.

Про це повідомив начальник Управління Держпраці у Тернопільській області Віталій Мариновський. За його словами під розслідувань будуть з’ясовані причини та обставини настання нещасних випадків, при яких постраждали працівники, та вживатимуться заходи реагування до винних посадових осіб за порушення вимог законодавства з охорони праці.

Нагадаємо, що два подібні нещасні випадки трапилися у Тернополі 16 та 22 червня. 16 червня на проспекті Степана Бандери під час земельних робіт у траншеї глибиною близько 3 метрів обвалився ґрунт і землею засипало одного з працівників. Зараз він перебуває на лікуванні у медичному закладі. 22 червня на вулиці Протасевича у траншеї також обвалився грунт. У результаті чого загинув дорожній робітник. Ще один працівник, якого рятувальники витягнули з-під завалу не отримав жодних тілесних ушкоджень та після огляду медиків повернувся до роботи.

В Управління Держпраці у Тернопільській області нагадують, що виконання земляних робіт: викопування траншеї, котловану чи колодязю відносяться до одного із видів небезпечних робіт. І нехтування елементарними правилами безпеки з охорони праці під час їхнього виконання призводять, на жаль, до непоправних наслідків. Тому, щоб попередити подібні нещасні випадки та задля збереження життя і здоров’я кожного працівника, роботодавцям потрібно суворо і неухильно дотримуватися правил безпечного виконання земляних робіт.

Фото із сайту рятувальників

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