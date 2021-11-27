Перелік організацій, співробітники яких мають обов’язково щепитися від COVID-19, розширили.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За наказом МОЗ, відтепер обов’язковій вакцинації підлягають соціальні працівники, управлінці, співробітники організацій, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

“Згідно з наказом МОЗ, крім освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, обов’язковій вакцинації проти коронавірусу на період дії карантину підлягають співробітники: підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів, підприємств, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. Якщо працівники цих установ на 9 грудня не матимуть документа про щеплення принаймні однією дозою антиковідної вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-19 або довідки про протипоказання до щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. У разі порушення вимоги керівника можуть оштрафувати від 34 тис. грн”.

Додамо, на Тернопільщині від коронавірусу вакцинувалося майже 540 тис. жителів краю. Минулої доби в області провели близько шести тисяч щеплень.