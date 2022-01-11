Розширено перелік професій: кого можуть відсторонити від роботи у разі відмови від вакцинації

Невакцинованих медиків і місцевих чиновників почнуть відсторонювати від роботи від 31 січня.

В Україні 31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я, яким розширено перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою. Йдеться про працівників органів місцевого самоврядування; медзакладів; комунальних підприємств, установ та організацій. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 11 січня, передає ТСН.

Очільник МОЗ зауважив, що в останні тижні 2021 року та перші 2022-го фіксується зростання кількості випадків інфікування штамом “Омікрон” у більшості європейських країн. А це, за його словами, може створити суттєве навантаження на медичну систему.

“Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою. 31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2664 від 30 листопада 2021-го, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19”, – сказав Віктор Ляшко.

Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19, додаються працівники: органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ та організацій.

Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Слід наголосити, що ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень проти коронавірусу та медичний висновок на підтвердження цього.