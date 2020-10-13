Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують незнайомку, яку підозрюють у крадіжці товару з крамниці, що на вулиці Генерала Тарнавського.

Подія трапилася 4 жовтня близько 10 години. Крадійка непомітно викрала товар, чим завдала матеріальних збитків.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місце знаходження, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, 067-95-49-935 або на лінію “102”.