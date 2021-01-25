Працівники Чортківського районного відділу поліції просять допомогти встановити особу невідомого, причетного до крадіжки грошей зі скриньки пожертв.

Подія трапилася 24 січня близько 2 години ночі в селі Свидова. Незнайомець витяг готівку зі скриньки пожертв , яка стояла на вулиці, біля каплички, та покинув місце злочину.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номером у Чорткові (03552) 2-12-45 або на лінію “102”.