Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують невідомого чоловіка, якого підозрюють у вчиненні крадіжки.

Як повідомляють у поліції, 6 травня під час проїзду в громадському транспорті №14 незнайомець викрав гаманець краянки. Своїми протиправними діями він завдав збитків на суму майже 2000 гривень. Камера відеоспостереження зафіксувала зловмисника.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70 або на лінію “102“.