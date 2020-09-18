Співробітники Гусятинського відділення поліції розшукують 57-річного жителя села Малі Бірки Курила Івана Йосиповича.

9 вересня на лінію «102» надійшло повідомлення від місцевої мешканки з проханням розшукати свого брата, який в серпні 2010 року поїхав на відпочинок в Одесу й не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 180 см, середньої тілобудови, волосся русяве, обличчя овальне.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номерами в Гусятині (03557) 2-12-45, 068-327-79-77, 097-613-87-47 або на лінію «102».