Працівники Чортківського районного відділу поліції розшукують мешканку села Новосілка Веприк Наталію Мартинівну 1984 року народження.
23 червня жінка вийшла з дому та не повернулася.
Прикмети: зріст 160 см., повної статури, волосся темне.
Була одягнена в білу кепку, чорну куртку, червоно-чорну спідницю та темні туфлі.
Читайте також: На Тернопільщині розшукують чоловіка, котрий зник ще три дні тому. ФОТО
Зникла хворіє психічними розладами.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номером в Чорткові (03554) 2-12-45 або на лінію «102».