Патрульна поліція Тернопільщини розшукує водійку автомобіля Honda Civic, котра скоїла ДТП на проспекті Степана Бандери і втекла.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції у Фейсбуці.

“Відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Тернопільській області державний номерний знак АН 1144 НВ, який 07.06.2022 року, близько 19-ї години в місті Тернополі, на проспекті Степана Бандери, біля будинку № 27 вчинив дорожньо-транспортну пригоду. Здійснив наїзд на припаркований автомобіль Renault, після чого поїхав з місця події у невідомому напрямку. Зі слів мешканців будинку, за кермом перебувала жінка.

У зв’язку з цим, відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП звертається з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про вищевказану дорожньо-транспортну пригоду або місцезнаходження розшукуваного транспортного засобу, повідомити вказану інформацію на спецлінію 102 чи за номером телефону (067) 62 04 386.

До слова, водія попереднього автомобіля, який розшукувався патрульними поліцейськими за вчинення ДТП, вдалося встановити та притягнути до відповідальності.

Дякуємо всім небайдужим, хто долучився до пошуків правопорушника”.