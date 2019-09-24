Працівники поліції розшукують мешканця обласного центру, Хміля Романа Михайловича, 1958 року народження.

На лінію “102” надійшло повідомлення від дружини краянина. Тернополянка зазначила, що чоловік ще 16 вересня пішов з дому й не повернувся. Встановити його місце знаходження не можливо. Був одягнений в білий светр, темно-зелені спортивні шорти з білими полосами та кросівки синього кольору. Зниклий – інвалід 1 групи, окрім цього є епілептиком.

Усіх, хто бачив краянина або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером в Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».