Розшукують тернополянина, котрий зник ще минулого року. ФОТО

06/02/2019 0
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Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують мешканця обласного центру, Козуба Павла Романовича, 1990 року народження. 

5 лютого до поліцейських звернулася місцева жителька, яка повідомила, що її син ще наприкінці минулого року пішов з дому та не повернулася. Місце знаходження зниклого невідоме.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».

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