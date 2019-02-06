Розшукують тернополянина, котрий зник ще минулого року. ФОТО

06/02/2019 Розмір тексту:

Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують мешканця обласного центру, Козуба Павла Романовича, 1990 року народження.

5 лютого до поліцейських звернулася місцева жителька, яка повідомила, що її син ще наприкінці минулого року пішов з дому та не повернулася. Місце знаходження зниклого невідоме.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».